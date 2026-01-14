В Тульской области студенческим семьям компенсируют 50% взносов на капремонт МКД

Для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения или МФЦ

ТУЛА, 14 января. /ТАСС/. Компенсацию 50% стоимости взноса за капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД) начали предоставлять в 2026 году в Тульской области студенческим и малоимущим многодетным семьям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Студенческие и малоимущие многодетные семьи получат компенсацию 50% взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Новая мера поддержки начала действовать с 1 января 2026 года", - написал Миляев.

По его словам, для оформления такой меры поддержки необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения или МФЦ, предоставив данные о взносах за капремонт за предыдущий месяц. Компенсация будет назначена с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. "Мы последовательно создаем и расширяем систему поддержки, чтобы помощь была адресной и ощутимой", - отметил Миляев.

По данным пресс-службы облправительства, в 2025 году региональными мерами поддержки воспользовались 67 тыс. семей. Так, жители получали выплаты на погашение ипотечных обязательств в размере 550 тыс. рублей, компенсацию 50% стоимости профобучения одного из детей в многодетных семьях. Также обеспечивалась возможность воспользоваться прокатом товаров для новорожденных. В числе рассматриваемых к внедрению инициатив - введение льготной ипотеки для студенческих семей, что станет значительным шагом в улучшении жилищных условий этой категории граждан.