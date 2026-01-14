Власти Баварии выплатят €1,31 млн ошибочно осужденному немцу

Манфред Гендицки провел в тюрьме более 13 лет из-за ошибки органов правосудия

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Власти Баварии выплатят €1,31 млн гражданину ФРГ Манфреду Гендицки, который провел в тюрьме более 13 лет из-за ошибки органов правосудия. Об этом сообщило МВД германского региона.

"Свободное государство Бавария достигло всеобъемлющего мирового соглашения с Манфредом Гендицки по всем претензиям, связанным с его осуждением, лишением свободы и повторным судебным разбирательством. Бавария выплатит господину Гендицки с учетом уже выплаченных сумм в общей сложности €1,31 млн в качестве компенсации", - говорится в заявлении на сайте земельного ведомства.

65-летний Гендицки был задержан в 2009 году по подозрению в убийстве пожилой женщины, которой он помогал по хозяйству. Суд признал его виновным в 2010 году - мужчину приговорили к пожизненному сроку. Защита настаивала на том, что пенсионерка умерла от травм в результате несчастного случая, произошедшего в квартире в отсутствие подозреваемого. Гендицки вину так и не признал.

Лишь спустя годы версию адвокатов подтвердила экспертиза, основанная на компьютерной симуляции. Задав параметры помещения, рост и вес погибшей, эксперты установили, что с высокой степенью вероятности произошел именно несчастный случай. Такой сценарий обвинение ранее категорически исключало. Благодаря появлению новых обстоятельств, было решено начать новый процесс в 2023 году, и его освобождения уже требовала не только защита, но и прокуратура. Спустя более 13 лет, проведенных в тюрьме, Гендицки был выпущен на свободу.