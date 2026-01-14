Госдума расширяет перечень кандидатов на должность судьи

На должность могут претендовать лица с любым высшим юридическим образованием, кроме судебных экспертов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, позволяющий претендовать на должность судьи лицам с любым высшим юридическим образованием, кроме судебных экспертов.

Документ был внесен депутатом фракции "Единая Россия" Игорем Антропенко в июле 2024 года. Изменения предлагается внести в закон "О статусе судей в Российской Федерации". Сейчас судьей может быть гражданин, имеющий высшее юридическое образование по специальности "юриспруденция" или высшее образование по направлению подготовки "юриспруденция" квалификации (степени) "магистр" при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки "юриспруденция".

Как отмечается в пояснительной записке, таким образом, судьей не сможет стать юрист, получивший высшее юридическое образование по специальностям "правовое обеспечение национальной безопасности", "правоохранительная деятельность", "судебная экспертиза", "судебная и прокурорская деятельность", а также магистры, имеющие диплом бакалавра по направлению подготовки "обеспечение законности и правопорядка".

Законопроектом предлагается предусмотреть такую возможность для граждан, имеющих высшее образование по группе специальностей, направлений подготовки "юриспруденция" и квалификацию "юрист". В пояснительной записке указано, что так судьей сможет быть любое лицо с высшим юридическим образованием, за исключением судебного эксперта. Дополнительно законопроектом устанавливается право лица, имеющего ученую степень доктора юридических наук, также претендовать на занятие должности судьи.

Как рассказал ТАСС Антропенко, законопроект призван навести порядок и расширить перечень кандидатов, претендующих на должность судьи. "Это повысит и конкуренцию с точки зрения выбора кадров, и больше выпускников юрфаков смогут претендовать на такую ответственную и почетную работу", - отметил он.