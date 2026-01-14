Госдума уточняет порядок предоставления свиданий в СИЗО

Отказать в свидании возможно "лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об уточнении порядка предоставления свиданий лицам, содержащимся в следственных изоляторах (СИЗО).

Поправками предлагается дополнить закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Устанавливается, что органы, в производстве которых находится уголовное дело, в случае удовлетворения ходатайства будут выдавать письменное решение о предоставлении свиданий. Уточняется, что отказ в свидании возможен "лишь при наличии обстоятельств, связанных с необходимостью обеспечения прав и свобод других лиц, а также интересов правосудия по уголовному делу".

Кроме того, в законе предлагается закрепить, что консульские должностные лица вправе иметь свидания с иностранными гражданами, содержащимися в СИЗО, в соответствии с общими требованиями.

Как напомнил ранее один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по действующим нормам лицам, содержащимся в СИЗО, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и другими лицами. "Однако сегодня порядок предоставления свиданий законом не определен, что нередко на практике приводит к необоснованным отказам и последующим жалобам", - подчеркнул депутат.

По его словам, законопроект был разработан в соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, он "учитывает, что разрешительный порядок предоставления свиданий не может быть произвольным, и для отказа должны быть представлены веские основания". "При этом заявитель сможет обжаловать отказ прокурору или обратиться в суд общей юрисдикции", - добавил Пискарев.