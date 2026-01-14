В Кабардино-Балкарии в 2026 году направят более 1 млрд рублей на ремонт МКД

В 2025 году комплексный ремонт проведен в 26 многоквартирных домах, ремонт кровли - в 41

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей направят в Кабардино-Балкарии в 2026 году на ремонт крыш, фасадов, инженерных систем в 163 многоквартирных домах, сообщил глава республики Казбек Коков.

"В 2026 году планируется привести в порядок 163 дома. Общая сумма предусмотренных для этого средств составляет более 1,1 млрд рублей. Сюда входит ремонт крыш в 124 домах, фасадов в 14 домах, инженерных систем и другое. Также на предстоящие три года запланирована замена 30 лифтов и лифтового оборудования в 14 домах", - рассказал Коков по итогам встречи с генеральным директором Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в КБР Мустафиром Кулиевым.

Также отмечено, что в 2025 году комплексный ремонт проведен в 26 многоквартирных домах, ремонт кровли - в 41.

Коков добавил, что работа по взносам граждан в Фонд капитального ремонта организована на хорошем уровне во многом благодаря обратной связи с жителями.