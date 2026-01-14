Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в Симферополе

Следователи ранее завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Управление Росздравнадзора по Крыму и Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства смерти новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщили, что следователи возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы им. Н. А. Семашко в Симферополе.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. По сообщениям СМИ, ребенок умер спустя два дня после рождения", - говорится в сообщении.