Росздравнадзор выясняет причины смерти новорожденного в Симферополе
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Управление Росздравнадзора по Крыму и Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства смерти новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщили, что следователи возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы им. Н. А. Семашко в Симферополе.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. По сообщениям СМИ, ребенок умер спустя два дня после рождения", - говорится в сообщении.