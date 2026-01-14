Инструкторы РФ и военные ЦАР спасли блокированных боевиками миротворцев ООН

Погибли несколько гражданских

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 120 боевиков вторглись в приграничный город Бамбути в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), убили нескольких гражданских и блокировали гарнизон миротворцев ООН. Их спасли российские специалисты и солдаты Вооруженных сил (FACA) страны, сообщил ТАСС источник в FACA.

В ночь с 28 на 29 декабря вооруженная группировка численностью более 60 человек, состоявшая преимущественно из иностранных наемников и представителей общины азанде, вторглась с территории Южного Судана в приграничный центральноафриканский город Бамбути. Из-за возникших перед этим технических сложностей с доставкой подкрепления сил Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) малочисленный гарнизон FACA, состоящий из 20 военнослужащих, был вынужден с боями отойти на укрепленные позиции базы непальского контингента МИНУСКА. База МИНУСКА была полностью блокирована боевиками. В первые часы нападения боевиков погибли несколько мирных жителей. 29-30 декабря группировка боевиков получила подкрепление в количестве порядка 70 человек, увеличив свою численность до более чем 120 боевиков.

"К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей. В ходе стремительных и четко скоординированных действий, продлившихся около четырех часов, противнику был нанесен значительный урон: потери боевиков составили порядка 50 человек убитыми и ранеными. Основная задача была выполнена в кратчайшие сроки с минимальными потерями со стороны сил безопасности. К 2 января операция была полностью завершена, город возвращен под полный контроль государства", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте завершаются следственные действия для установления всех обстоятельств и заказчиков нападения.

"Данный эпизод стал испытанием. Но он вновь доказал нашу способность в сжатые сроки мобилизоваться, дать асимметричный ответ превосходящим силам противника и в тесной кооперации с российскими союзниками не только восстановить статус-кво, но и укрепить наше присутствие. Гарнизон в Бамбути значительно усилен, а ситуация находится под нашим постоянным контролем", - подчеркнул источник.