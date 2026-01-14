ДНР получает дополнительно 180 тыс. куб. м воды в сутки благодаря новым водоводам

Республика получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Строительство двух дополнительных водоводов в ДНР позволяет региону получать порядка 180 тыс. куб. м воды ежедневно. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в республике планируют построить дополнительную ветку водовода для увеличения пропускной способности канала Дон - Донбасс. Кроме того, в прошлом году в республике завершили строительство нового водовода для переброски воды из Углегорского водохранилища.

"Системно занимаемся и борьбой с потерями, построили два дополнительных водовода, которые нам позволили под 180 тыс. кубов в сутки добавить. То есть эту работу ведем в штабном режиме, еженедельно заслушиваем все результаты. Надеемся, что еще немного нужно времени и ситуация улучшиться", - сказал он.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.