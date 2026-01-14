В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Ожидается возможное образование тумана и отложение изморози

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ожидаемого предстоящим вечером и ночью тумана и изморози. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В связи с возможным образованием тумана и отложением изморози объявлен желтый погодный уровень - погода может быть потенциально опасной", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что действует желтый уровень с 21:00 мск до 09:00 15 января на территории Московской области. Кроме того, на территории столицы синоптики также предупреждают о возможном образовании гололедицы на дорогах.

По прогнозу специалистов, предстоящей ночью на фоне облачной погоды местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха при этом составит от минус 8 до минус 6 градусов, местами - до минус 13 градусов в столице и от минус 11 до минус 6 градусов, местами до минус 16 градусов - в Подмосковье.

Днем 15 января метеорологи ждут местами небольшой снег, больше частью по области, а столбики термометров покажут 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье - от минус 10 до минус 5 градусов.