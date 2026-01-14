На Кубани проверили безопасность пребывания детей в школах в условиях снегопада

Снег на крышах угрожает безопасности школьников, сообщили в прокуратуре

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура провела в Краснодарском крае проверки безопасности пребывания детей в образовательных организациях в условиях снегопада, выявлены скопления снега на крышах, ледяные образования, которые создают угрозу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на понедельник. Так, в Краснодаре только за первые полдня снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы снега. 12 января международный аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. В ряде районов 13 и 14 января отменены занятия в школах.

"Установлено, что на территориях и зданиях образовательных организаций скопились снежные массы и ледяные образования, что создавало прямую угрозу для жизни и здоровья детей и работников. В связи с выявленными нарушениями требований законодательства об обеспечении безопасности зданий и территории образовательных организаций органами прокуратуры края приняты меры реагирования", - говорится в официальном заявлении.

Там добавили, что в образовательных организациях после выявленных нарушений приступили к их устранению.

В Краснодарском крае по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в связи с непогодой был создан оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. От жителей на протяжении нескольких дней поступают жалобы на работу коммунальных и дорожных служб. Больше всего жалоб на качество уборки дорог поступило из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. В некоторых районах ситуация остается напряженной, особенно в Краснодаре. На 15 и 16 января в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегопадом и усилением ветра.