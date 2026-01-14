СК установил все этапы подготовки теракта в "Крокусе"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что преступление организовано спецслужбами Украины

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ в ходе расследования установил все этапы подготовки теракта в концертном зале "Крокус сити холл", за которым стоят спецслужбы Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что следователи и оперативные службы устанавливают местонахождение организаторов этого преступления. "Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организаторов преступления. В этих целях следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами Таджикистана и других государств", - ответил он.

Теракт в "Крокусе" в Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. Террористы были вооружены тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к ним и ножами. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - скрылись, но были задержаны на территории Брянской области. Позднее были задержаны 15 соучастников террористов. По версии следствия, все они входили в подразделение "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан" (обе террористические группировки запрещены в РФ). Уголовное дело с лета 2025 года рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

