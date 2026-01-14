В Сочи расчистили дороги от снега

Общественный транспорт работает штатно

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Коммунальным службам Сочи удалось расчистить дороги после продолжительного снегопада, общественный транспорт в городе работает штатно, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на главу курорта Андрея Прошунина.

"В Сочи задействовали 227 единиц техники и почти 450 дорожных рабочих. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, по состоянию на утро проезжая часть расчищена, общественный транспорт на линии", - сказано в сообщении.

По данным оперштаба, в Краснодаре за сутки расчистили более 540 км дорог и использовали свыше 476 тонн песко-соляной смеси. Для уборки снега при ночных работах было увеличено количество спецтехники, в том числе привлекались комбинированные дорожные машины и автогрейдеры.

Всю ночь продолжались работы по ликвидации последствий снегопада и в Горячем Ключе. Там расчистили основные тротуары и обработали территории у остановочных павильонов. В Геленджике работы по расчистке городских магистралей начали в 4 часа утра, обработали подъезды к больницам и школам.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на 12 января. Так, в Краснодаре только за первые полдня снегопада снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы снега. 12 января международный аэропорт приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. На 15 и 16 января в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегопадом и усилением ветра.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева организован краевой оперштаб по ликвидации последствий снегопада. Его возглавил вице-губернатор Евгений Пергун. Первое заседание прошло накануне, 13 января. Участники обсудили работу коммунальных и дорожных служб. Больше всего жалоб на качество уборки дорог поступило из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов.