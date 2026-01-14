Флагманская лыжная трасса в Москве принимает более 6,3 тыс. человек в неделю

Трасса создана по новым единым рекомендациям, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Первая флагманская лыжная трасса, открытая в декабре в парке 850-летия Москвы, успешно работает, принимая свыше 6,3 тыс. человек в неделю. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня трасса принимает больше 6,3 тыс. человек в неделю. Для любителей спорта организованы секции по лыжным гонкам, биатлону и ОФП. Для школьников и студентов - уроки физкультуры, для старшего поколения - занятия в рамках "Московского долголетия", - написал Собянин.

Он подчеркнул, что трасса создана по новым единым рекомендациям. В отличие от обычной лыжни, флагманская оборудована системой искусственного оснежения, чтобы не зависеть от погоды. Там хорошее освещение для катания вечером, теплая раздевалка, пункт питания и проката инвентаря, навигация, обустроенные стартовая и финишная зоны. Летом трассу можно использовать для катания на лыжероллерах и роликовых коньках.

В парке 850-летия Москвы проходят тренировки воспитанников Московской академии лыжных гонок и биатлона, планируются массовые гонки и соревнования профессионалов. Маршрут длиной порядка 13 км связал парк в Марьине с парком в Капотне. "На сегодня это крупнейшая в мире лыжная трасса с искусственным оснежением, освещением на всем протяжении маршрута и необходимой инфраструктурой для отдыха в городской черте. Есть биатлонное стрельбище", - добавил мэр.

Трассу приводят в порядок ратраки, снеговые пушки и снегоходы, подготовлены площадки снегогенерации. "В декабре, когда еще не было снега, они помогли подготовить лыжню всего за пять дней", - отметил Собянин, добавив, что к 2030 году планируется создать также флагманские трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская".