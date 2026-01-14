Хуснуллин: задачи по восстановлению Донбасса и Новороссии в 2025 году выполнены

По словам вице-премьера РФ, в определенных задачах отмечается небольшое недовыполнение, однако суммарно все поставленные программой развития цели достигнуты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что все поставленные на 2025 год задачи по восстановлению Донбасса и Новороссии выполнены.

"По воссоединенным территориям могу сказать, что программа выполнена на 99,5% по финансированию, все запланированные мероприятия выполнены. То есть все, что в программе вы утвердили, у нас все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами", - сказал он на встрече с главой государства.

Хуснуллин подчеркнул, что в определенных задачах отмечается небольшое недовыполнение, однако суммарно все поставленные программой развития цели выполнены. "Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других - перевыполнение, поэтому суммарно программа вся выполнена", - сказал вице-премьер.