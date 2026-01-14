В УрФУ заявили, что проверка не повлияла на работу вуза

В Уральском федеральном университете идет подготовка к проведению Дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Проверка правоохранительных органов, прошедшая в Уральском федеральном университете, не отразилась на работе вуза. Об этом сообщил ТАСС и.о. ректора Илья Обабков.

13 января в пресс-службе вуза подтвердили ТАСС, что правоохранительные органы проводят проверку в университете.

"[На работу вуза проверочные мероприятия] не повлияли. Есть элементы проверок всегда, они просто проходят с разной степенью интенсивности - у нас летом были проверки, весной. Это нормальная жизнь бюджетного учреждения", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В вузе в эти дни идет усиленная подготовка к проведению Дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей, в которую, в том числе вовлечены институты УрФУ. Мероприятия пройдут уже в эти выходные.