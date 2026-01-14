Прощание с Игорем Золотовицким состоится 17 января

Ректора Школы-студии МХАТ похоронят на Троекуровском кладбище

Игорь Золотовицкий © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Прощание с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким состоится на Основной сцене Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова 17 января, сообщил театр в своем Telegram-канале. В этот же день мастера похоронят на Троекуровском кладбище.

"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января. В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 - отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках", - говорится в сообщении.