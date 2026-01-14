Ущерб по делу рэпера Гуфа о хищении телефона составляет 68 тыс. рублей

В эту сумму входит стоимость смартфона и sim-карты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу рэпера Алексея Долматова (Гуф), обвиняемого в грабеже, составляет 68 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Таким образом, действия Долматова и Саруханяна повлекли за собой ущерб на сумму более 68 тыс. рублей, включая стоимость телефона и sim-карты. Эта сумма является для потерпевшего значимой", - зачитал прокурор текст обвинительного заключения.

Долматов и его подельник Геворк Саруханян обвиняются по п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия). Фигуранты вину не признали.