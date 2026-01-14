Процесс по уголовному делу рэпера Гуфа отложили из-за неявки потерпевшего

Заседание перенесли на 30 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Процесс по уголовному делу рэпера Алексея Долматова (Гуф), обвиняемого в грабеже во время посещения бани, отложен до 30 января из-за неявки потерпевшего. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Потерпевший не явился. Суд откладывает заседание на 30 января. Как ожидается, потерпевший даст показания в этот день", - заявила судья.

Долматов и его подельник Геворк Саруханян обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия).

Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки в ходе конфликта с потерпевшим Долматов и Саруханян похитили у него мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов высказал угрозы применения физического насилия и нанес потерпевшему не менее двух ударов в лицо.

Дело Гуфа ранее было прекращено, но потом следствие возобновили. Он находится под подпиской о невыезде.