В Подмосковье ввели систему снижения запаха на комплексе переработки отходов "Восток"

Задача системы активной дегазации - максимальное снижение запаха от карт накопления, куда попадают фракции, которые невозможно переработать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Система активной дегазации для максимального снижения запаха от мест накопления отходов запущена на комплексе переработки отходов (КПО) "Восток" в Егорьевском городском округе Подмосковья. Также подобная система будет установлена на КПО "Нева" под Солнечногорском, сообщает пресс-служба компании "Эколайн".

"Задача системы активной дегазации - максимальное снижение запаха от карт накопления, куда попадают фракции, которые невозможно переработать. В системе дегазации биогаз откачивается из тела карты с применением сети труб и компрессоров, который создает постоянное пониженное давление в сети трубопроводов и под геомембраной, укрывающей толщу отходов. После прохождения осушки и очистки, газ поступает на газопоршневую установку для окончательного уничтожения вредных компонентов и соединений, а затем перерабатывается в электроэнергию", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день биогаз позволяет генерировать мощность до 1 МВт, в перспективе мощность генерации может увеличиться до 3 МВт. Электричество будет использоваться для нужд комплекса. КПО принимает в год 1,2 млн тонн отходов, половина из которых возвращается в экономику.

Кроме того, готовится к созданию система активной дегазации карт накопления отходов на КПО "Нева". Поставка оборудования запланирована на август 2026 года, ввод в эксплуатацию в октябре 2026 года.

В зоне ответственности группы "Эколайн" 7 млн человек, ежедневно более 900 единиц спецтехники региональных операторов "МКМ-Логистика", "Эколайн", "Экопромсервис" и "Эколайн-Воскресенск" выходят на маршруты, обеспечивая ритмичный и своевременный вывоз отходов и их сортировку. На комплексах по переработке отходов КПО "Восток" и "Нева", суммарная годовая мощность которых составляет 1,7 млн тонн, 100% отходов сортируются, из них на переработку направляется 10-15% вторсырья, до 25% - топливо из отходов, органика (30%) компостируется в техногрунт.

КПО построены в рамках проведения реформы отрасли обращения с отходами, которая началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. До 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами.