Памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву" учредили в столице

Знак будет вручаться ветеранам Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти столицы учредили памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву", который вручат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В ознаменование 85-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой правительство города учредило памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что знак будет вручаться ветеранам Великой Отечественной войны: лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 г. по 20 апреля 1942 г., лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г. Вручение памятных нагрудных знаков будет организовано с мая по декабрь 2026 года.

В Москве вручение будет организовано столичным комитетом общественных связей и молодежной политики совместно с префектурами административных округов. В других регионах России - органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в иностранных государствах - посольствами и консульствами Российской Федерации.

Памятный знак "85 лет битвы за Москву" будет выполнен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне у него будет рельефное изображение военнослужащих, ведущих боевую работу с зенитного орудия на фоне Большого Кремлевского дворца, Сенатской башни и трех самолетов наверху, обрамленное рельефным лавровым венком, в нижней части которого звезда. На оборотной стороне в центре будет надпись: "Битва за Москву 1941-2026", под ней расположится звезда, а по кругу - надпись "Правительство Москвы".