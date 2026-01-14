В деревне Грачи Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Он был введен 5 ноября

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных в деревне Грачи Казанского муниципального округа Тюменской области, который был введен 5 ноября, отменен. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В деревне Грачи Казанского муниципального округа Тюменской области отменен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона", - говорится в сообщении.

Запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывозом и отловом, действовал с 5 ноября 2025 года.