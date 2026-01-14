"Яндекс афиша": россияне на каникулах предпочли кино елкам и концертам

По данным исследования, самый высокий спрос на театральные постановки на время новогодних праздников зафиксировали в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россияне с 31 декабря по 11 января активно посещали культурные заведения: чаще всего ходили в кино, реже - на елки и концерты. Об этом говорится в исследовании "Яндекс афиши", которое есть в распоряжении ТАСС.

"По числу билетов абсолютным лидером стали киносеансы - 49,8% всех проданных билетов. Далее следуют елки (12,6%) и концерты (11,4%). При этом больше всего потратили на концерты в Краснодаре - 38,7%, там выступили OG Budda, Стас Пьеха и Стас Михайлов; в Екатеринбурге, где прошли концерты Филиппа Киркорова и группы "Мельница" - 29,6% всех продаж в городе соответственно. Для сравнения, в Санкт-Петербурге на концерты приходится 27,4%, а в Москве - 23,3%, самыми популярными там стали выступления Вани Дмитриенко и Kai Angel & 9mice", - говорится в сообщении.

Самый высокий спрос на театральные постановки на время новогодних праздников зафиксирован в Ростове-на-Дону - 22,3% всех продаж сервиса в городе. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург (19,9%) и Новосибирск - (19%). Отмечается, что прямые продажи "Яндекс афиши" и других площадок "Яндекса" в деньгах на мероприятия, которые проходили в период новогодних праздников, выросли почти на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,1 миллиарда рублей. Всего билетный сервис продал рекордные 2,3 млн билетов - на 30,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

"В новогодние каникулы россияне все чаще выбирают культурные и развлекательные мероприятия вне дома, проводя время с близкими на спектаклях, концертах и других форматах досуга. С 31 декабря по 11 января на сервисе было представлено более 18 тысяч событий - в прошлом году во время праздников их было на 13,8% меньше. При этом данные "Яндекс афиши" говорят, что самые посещаемые мероприятия по-прежнему сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге - ледовые шоу Татьяны Навки "Золушка" и "Щелкунчик", а также выступления Kai Angel & 9mice и Вани Дмитриенко оказались главными точками притяжения в новогодние каникулы", - отметил директор по развитию бизнеса "Яндекс афиши" Энрико Мазавришвили.