После ДТП в Красноярском крае вытекло около 5 куб. м соляной кислоты

Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Около 5 куб. м соляной кислоты вытекло при опрокидывании грузовика на обочину на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Накануне стало известно о том, что на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Боготольском муниципальном округе Красноярского края были обнаружены кубы с соляной кислотой. Первоначально сообщалось, что утечки кислоты не произошло.

"Прокуратура организовала проверку в связи с розливом соляной кислоты на трассе Р-255 "Сибирь". Предварительно установлено, что на 601-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и грузовик опрокинулся на обочину. В кабине автомобиля мужчина перевозил 16 емкостей с соляной кислотой. Чтобы поднять автомобиль, водитель его разгрузил и уехал с места происшествия, оставив емкости на снегу. Десять емкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты", - говорится в сообщении.

В прокуратуре ТАСС пояснили, что причины повреждения емкостей выясняются. Водитель пояснил, что перевозил груз из Кемеровской области по соглашению с предприятием из Красноярского края. "Участок оцеплен и находится под охраной, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сведений о попадании вещества в водоемы не поступало. В настоящее время организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова", - пояснили в прокуратуре.