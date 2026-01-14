Семья застреленной жительницы Миннесоты наняла адвоката, занимавшегося делом Флойда

The Washington Post отмечает, что семья Рене Гуд не хочет политизации дела в угоду интересам третьих сторон, но стремится к тому, чтобы "почтить ее память, обеспечив прогресс к более доброй и мирной Америке"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Родственники жительницы Миннеаполиса (штат Миннесота) Рене Гуд, застреленной 7 января сотрудником иммиграционной службы, наняли для защиты своих интересов адвоката, который занимался делом афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет газета The Washington Post.

"То, что случилось с Рене, неправильно, идет вразрез с устоявшимися правилами и протоколом действий полицейских, и никогда не должно происходить в Америке", - говорится в сообщении бюро, которое было направлено в редакцию газеты. В документе отмечается, что семья Гуд не хочет политизации дела в угоду интересам третьих сторон, но стремится к тому, чтобы "почтить ее память, обеспечив прогресс к более доброй и мирной Америке".

В бюро заявили, что начинают гражданское расследование гибели Гуд. По их оценке, сейчас у общественности нет доступа к прозрачной информации о деталях происшествия, поэтому они намерены добыть ее своими силами. Представительница адвокатской фирмы в комментарии газете сказала, что после расследования бюро планирует подать иск против Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), федерального правительства и, возможно, других "ответственных сторон". Сам Романуччи сказал газете, что адвокаты столкнутся со множественными сложностями, но "это никоим образом не остановит" их от того, чтобы "ревностно добиваться справедливости в интересах Рене Гуд".

Инцидент со стрельбой произошел в Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина умерла. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты обещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.