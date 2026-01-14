В Max создали бота для оповещения жителей Херсонской области о воздушных атаках

Информация об угрозах будет публиковаться в режиме реального времени

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области создали в мессенджере Max чат-бота для оповещения жителей о воздушных угрозах со стороны ВСУ, а также для сбора сведений об украинских беспилотниках. Об этом сообщили в администрации региона.

"В мессенджере Max начал работу специализированный чат-бот "Тревога ХО", предназначенный для жителей Херсонской области. Новый цифровой сервис обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации о выявленных воздушных угрозах, а также предоставляет гражданам возможность самостоятельно передавать сообщения о замеченных беспилотниках и иных потенциально опасных объектах", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что информация об угрозах будет публиковаться в режиме реального времени. Также в чат-боте предполагается сообщать об аварийных отключениях света и иных происшествиях, связанных с атаками со стороны ВСУ.

"Пользователи, обнаружившие БПЛА или другие потенциально опасные объекты, могут незамедлительно направить соответствующее уведомление через встроенную функцию. Переданная информация поступает непосредственно силам реагирования и используется для оперативного принятия мер", - отмечается в сообщении.