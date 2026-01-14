Усилия Трампа по приобретению Гренландии одобряют 17% опрошенных американцев

Против таких действий президента США высказались 47% респондентов, говорится в исследовании Reuters/Ipsos

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Лишь 17% американских граждан поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Двухдневный общенациональный опрос показал обеспокоенность среди американцев угрозами Трампа в адрес союзника США по НАТО - Дании, "территорией которой Гренландия является на протяжении столетий", сообщило агентство Reuters. Указывается, что около 47% респондентов не одобряют усилия США по приобретению Гренландии, в то время как 35% заявили, что не уверены в своей позиции. Примечательно, что примерно каждый пятый опрошенный сообщил, что не слышал о планах приобретения Гренландии.

Согласно данным опроса, только 4% американцев, заявили, что применение военной силы для захвата Гренландии у Дании было бы "хорошей идеей". При этом около 71% "сочли это плохой идеей", подчеркивается в публикации.

Указывается, что около 66% респондентов выразили обеспокоенность тем, что усилия США по приобретению Гренландии нанесут ущерб альянсу НАТО и отношениям США с европейскими союзниками. Дания предупредила, что применение военной силы станет концом НАТО, напоминает агентство. Опрос был проведен онлайн, в нем приняли участие 1217 взрослых жителей США, погрешность составляет 3 процентных пункта.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.