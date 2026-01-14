Победители ВсОШ из Ленобласти будут получать больше полумиллиона рублей

Дополнительно победители и призеры олимпиад будут иметь право на поступление в вузы без экзаменов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Победители Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) из Ленобласти теперь будут получать 540 тыс. рублей. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года, рассказал глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Призовые региональные выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников увеличили вдвое. <...> Подписал постановление, которое начнет действовать с 1 сентября 2026 года: победителям - 540 000 рублей (было 240 000 рублей); призерам - 300 000 рублей (было 120 000 рублей). И если ребята побеждают сразу в нескольких дисциплинах - премии начисляются по каждому предмету", - говорится в сообщении.

Дополнительно победители и призеры олимпиад будут иметь право на поступление в вузы без экзаменов, а также им будет оказываться помощь при трудоустройстве на предприятия региона.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области выстраивается концепция "школа - техникум - вуз" как траектория формирования кадров, чтобы уже со школы направлять ребят на те специализации, которые необходимы региону.