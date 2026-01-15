Статья

За кулисами с самым красивым котом в мире: звездный абиссинец Далмор пришел на интервью

Позировал, как модель, играл с погремушкой и покорил своим визитом весь офис — делимся репортажем и видео

Редакция сайта ТАСС

Дарлен Флер Далмор Блэк © Сергей Булкин/ ТАСС

Дарлен Флер Далмор Блэк, абиссинский кот из Москвы, за последние дни стал звездой новостей и соцсетей: Всемирная федерация кошек признала его лучшим котом в мире за 2025 год. Организация оценивает животных по балльно-рейтинговой системе, суммируя результаты их выступлений на различных выставках в течение года — российский Далмор набрал более 19,7 тыс. баллов, обойдя почти 1,5 тыс. участников из других стран. В студию ТАСС чемпион пришел со своей хозяйкой — заводчицей Дарьей Грузиновой.

"Здравствуйте, а кот пока не приходил?" — сверяясь с часами, уточняю у охранника на входе и вспоминаю фильм "Чародеи", там среди сотрудников института, визуально похожего на ТАСС, был ученый кот. "Кто? Кот? Честно говоря, не очень понимаю, о ком вы..." — "Да, победитель всемирного конкурса кошачьей красоты, должен к нам сегодня прийти на интервью". "Ааа, видел новости, — улыбаясь, говорит охранник. — Нет, пока не приходил. Он же, я надеюсь, с сопровождением придет?"

© Дарья Шаталова/ ТАСС

Так просто к нам в офис не попасть, поэтому мы с редакцией еще на утренней планерке призадумались, как служба безопасности поступит с котом — будут ли ему оформлять пропуск, сканировать через рамку или интроскоп? "Усы, лапы и хвост — вот мои документы!" — промяукал бы Дарлен Флер Далмор Блэк, хотя паспорт у него наверняка есть. Он уже побывал и в Беларуси, и в Таиланде, и в Италии, и в Хорватии — за 2025 год суммарно преодолел 74 тыс. км и поучаствовал примерно в 40 выставках.

Кот немного опаздывает, стоит в пробке у Кремля. Готовимся встречать его как звезду на входе небольшой делегацией — она постепенно увеличивается, стоит лишь сообщить, что вот-вот здесь будет тот самый облетевший соцсети абиссинец, которого Всемирная федерация кошек признала лучшим в 2025 году. "Ого, существует такая федерация? А кто ее возглавляет, не Куклачев?" — интересуется одна из сотрудниц.

© Сергей Булкин/ ТАСС

Наконец, Далмор Блэк появился в ТАССе — без помпы, в переноске. Документов не предъявлял, ловко перебрался из сумки на руки к хозяйке и с ней прошел через рамку. Первые поклонники окружили его уже в гардеробе: пока он осматривался, все рассматривали его. "Он привык к вниманию", — сказала Дарья Грузинова, хозяйка кота, совладелица и заводчица питомника Darlen Fleur. Это название — по правилам, заведенным в кругах породистых кошек, — фигурирует и в имени нашего героя. Полностью его зовут Дарлен Флер Далмор Блэк, но для своих он отзывается на кличку Далмоша.

Далмор быстро осмелел, своими длинными лапами продефилировал по гардеробной стойке, как по подиуму, неожиданно поднялся на задние лапы и со всей нежностью прильнул к груди одного из сотрудников. "Он почему-то очень любит мужчин", — объяснила Дарья.

© Дарья Шаталова/ ТАСС

Суперзвезда кошачьего мира

О том, что работа встала, кто-то пошутил еще в гардеробе, но настоящий звездный час ждал Далмора в съемочной студии. Туда вскоре — под коллективные вздохи и звуки умиления — подтянулись и редакторы, и продюсеры, и корреспонденты, и менеджеры, и другие сотрудники: всем хотелось увидеть самого красивого кота. "Последний раз такой ажиотаж у нас был, когда Наталия Орейро приезжала", — шутили коллеги.

© Сергей Булкин/ ТАСС

Вопреки стереотипам — казалось бы, и имя королевское, и внешность аристократа, и титул чемпиона мира от Всемирной федерации кошек в наличии, — Далмоша не зазвездился: по-простому прыгал с кресла на стол и обратно, обрадовался ковролину и попытался поточить об него когти; давал себя погладить всем желающим, а у некоторых даже посидел на руках (интервьюеру пришлось экстренно искать липкий ролик, чтобы убрать с себя шерсть перед съемкой). Кота буквально окружили люди с телефонами и камерами, но он не растерялся, позировал, как опытная модель: сидя, лежа, в выставочной позе — вытянув лапы до самых кончиков, будто он еще и в балете всю жизнь. Иногда, правда, отвлекался на погремушку с перышками — ее с собой принесла Дарья. Абиссинские кошки, по ее словам, очень активные и игривые. В ее питомнике сейчас около 10 котов.

Великие предки и миллионные расходы

Считается, что абиссинцы — потомки древнеегипетских кошек, священных существ, живших при фараонах. Царственную стать продемонстрировал и Далмор: пока Дарья давала интервью, он спокойно и с гордым видом сидел у нее на коленях, внимательно рассматривал осветительные приборы и камеры. У него в целом такой осмысленный взгляд и приятный характер, что, когда в перерыве перед съемкой он подошел к моему диктофону, я всей душой надеялась, что он намяукает пару фраз. Однако Далмор от комментариев воздержался — только потерся носом и дал погладить. "Он у нас всегда тихий", — сказала его хозяйка.

© Сергей Булкин/ ТАСС

Насыщенная выставочная жизнь Далмора обходится Дарье в круглую сумму — участие кошек во всех конкурсах платное, перелеты тоже за свой счет, еще перед выставками шерсть котов нужно приводить в порядок: за 2025 год на все это ушло около 3 млн рублей. "Можно было бы несколько машин купить или ремонт сделать", — говорит Дарья. В качестве призов Далмору обычно вручают кубки и статуэтки, наградные розетки из лент, корма и наполнители. "Я из Хорватии привезла около 15 кг корма, не смогла оставить", — улыбнулась владелица чемпиона. Дарья рассказала, что Далмор питается сухим кормом, сырым мясом, а еще любит паучи.

Из ближайших светских раутов у Далмоши — выставка "Лучшие собаки и кошки России", которая пройдет в московском Гостином Дворе в середине февраля.

Дарья Шаталова