Пасечник вручил государственные и региональные награды сотрудникам прокуратуры

Награды получили более 20 сотрудников ведомства

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил государственные и региональные награды более чем 20 сотрудникам прокуратуры ЛНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поздравил лично с профессиональным праздником сотрудников органов прокуратуры и вручил лучшим заслуженные награды. Ордена "За воссоединение" удостоен прокурор Луганской Народной Республики Глеб Михайлов. Медали "За заслуги" I и II степени, "За верность долгу", почетные грамоты и благодарности главы ЛНР получили более 20 сотрудников ведомства", - написал он.

Пасечник поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за ответственную службу и профессиональную работу в интересах жителей ЛНР.