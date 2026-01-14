В Подмосковье состоялась панихида по российским дипломатам Мацегоре и Карлову

Поминальную службу совершил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Панихида по российским дипломатам Александру Мацегоре и Андрею Карлову состоялась в среду на месте их упокоения на Химкинском кладбище, ее отслужил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"14 января, на 40-й день после кончины Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александра Ивановича Мацегоры, на месте его упокоения на Химкинском кладбище в Московской области была совершена лития. За богослужением также была вознесена молитва по погребенному рядом послу Андрею Геннадьевичу Карлову, который был главой дипломатического представительства России в Турции", - говорится в сообщении. Отмечается, что поминальную службу совершил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний. На богослужении присутствовали советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и родственники послов.

Александр Мацегора умер 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавшего ликвидировали. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России. Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен турецкими властями 9 марта 2021 года. Пять человек приговорены к пожизненным заключениям, восемь - на сроки от 5 до 15 лет тюрьмы, шестеро обвиняемых были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.