ООН: в 2025 году 20% молодых людей в мире не учились и не работали

Это означает, что "257 млн человек лишились возможности приобрести ценные знания и опыт для своих будущих перспектив на рынке труда", считают эксперты

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Каждый пятый среди молодежи в мире в 2025 году не был вовлечен ни в образовательную, ни в трудовую деятельность. Об этом говорится в докладе о перспективах занятости на текущий год, опубликованном Международной организацией труда (МОТ).

Согласно документу, в 2025 году доля молодых людей, не занятых в сферах труда, образования или профессиональной подготовки, достигла 20%. Это означает, что "257 млн человек лишились возможности приобрести ценные знания и опыт для своих будущих перспектив на рынке труда", считают эксперты МОТ, являющейся специализированным учреждением ООН.

В докладе отмечается, что тенденция к повышению этого показателя началась в 2023 году и "продолжит умеренно расти до 2027 года". По данным МОТ, показатель достигает самых низких значений в странах с высоким уровнем дохода и самых высоких - в государствах с низким уровнем дохода. В 2025 году он составил 10,9% и 27,9% соответственно.