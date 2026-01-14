В Геническом округе отменили организованные крещенские купания

Решение приняли из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ по объектам с массовым скоплением людей

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Организованные крещенские купания отменили в Геническом округе Херсонской области из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ по объектам с массовым скоплением людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

"Администрация Генического муниципального округа сообщает, что в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ по объектам с массовым скоплением людей на территории Херсонской области, крещенские купания в православный праздник Крещения Господня проводиться не будут", - говорится в сообщении.

В администрации округа отметили, что данное решение было принято в целях безопасности и необходимо для предотвращения возможных трагических последствий.