В Геническом округе отменили организованные крещенские купания
17:44
ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Организованные крещенские купания отменили в Геническом округе Херсонской области из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ по объектам с массовым скоплением людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
"Администрация Генического муниципального округа сообщает, что в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ по объектам с массовым скоплением людей на территории Херсонской области, крещенские купания в православный праздник Крещения Господня проводиться не будут", - говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что данное решение было принято в целях безопасности и необходимо для предотвращения возможных трагических последствий.