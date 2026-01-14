В Черкесске организуют бесплатный транспорт к месту крещенский купаний

Крещенские купания пройдут в самом большом парке города "Зеленый остров"

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Бесплатный транспорт организуют в Черкесске к месту крещенских купаний в парке "Зеленый остров". Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев в своем Telegram-канале.

"Автобусы будут курсировать каждые полчаса по специальной схеме, соединяя ключевые точки города: остановки "Парковая" (круг) и "Центральный рынок" - с автостоянкой у спорткомплекса "Юбилейный", - говорится в сообщении.

Крещенские купания в Черкесске пройдут в самом большом парке города "Зеленый остров". Купель с соблюдением необходимых мер безопасности по традиции оборудуют на большом пруду. Будет организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции и медработников. "Участники крещенских купаний получат памятные полотенца, смогут согреться у специально разведенных больших костров и отведать бесплатного горячего чая со сладостями", - сообщается в Telegram-канале мэрии Черкесска.

Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников, отмечается 19 января.