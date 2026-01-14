В Крыму обсудили с руководством аэропорта Симферополя возобновление сообщения

В рамках встречи обсуждалась подготовка к запуску рейсов, которые должны сделать Крым доступным для туристов всех регионов России

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Власти Крыма и руководство международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского обсудили готовность возможного восстановления авиасообщения. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

Глава крымского Минтранса провел рабочую встречу с генеральным директором аэропорта Евгением Баженовым.

"В центре внимания были не только текущие вопросы содержания объекта, но, прежде всего, его перспективная готовность к работе в новом статусе - ключевого авиатранспортного узла Крыма после возобновления сообщения", - написал Козловский.

Глава ведомства отметил, что в рамках встречи с руководством аэропорта обсуждалась подготовка к запуску рейсов, которые должны сделать Крым доступным для туристов всех регионов России. Для обслуживания сотен тысяч туристов необходима синхронизация работы аэропорта с транспортной и курортной инфраструктурой полуострова, добавил он.

На данный момент временно ограничена работа нескольких аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, Геленджика и Краснодара.