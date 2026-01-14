В России создали не имеющую аналогов методику оценки цифровизации АПК

Инструмент позволяет измерить реальную экономическую, техническую и социальную отдачу от цифровизации на примере действующей региональной платформы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого разработали уникальную для России комплексную методику оценки эффективности внедрения цифровых платформ в агропромышленный комплекс. Инструмент позволяет измерить реальную экономическую, техническую и социальную отдачу от цифровизации на примере действующей региональной платформы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые НовГУ разработали комплексную модель цифровой платформы для регионального агрокомплекса. Она поможет объединить всех участников сельскохозяйственного сектора в одном цифровом пространстве, сравнить урожайность до и после внедрения платформы, оценить распределение ресурсов, а также потоков доходов и расходов. Кроме того, исследователи представили уникальную методику оценки эффективности своей цифровой платформы, которая позволит понять то, насколько внедрение цифровых систем реально помогает фермерам и экономике региона. Аналогов такой комплексной методики в России пока нет", - отметили в Минобрнауки.

Авторами работы выступили специалисты кафедры цифровой экономики и управления НовГУ: руководитель проекта, доктор наук, профессор Мария Киварина, кандидат наук, доцент Наталия Юрина и аспирант кафедры Олег Куликов. "Сельское хозяйство - это сложная сеть из тысяч участников. Данные часто разрознены или вовсе не оцифрованы. Цифровизация в отрасли в России до сих пор носит точечный и стихийный характер. Между тем, исследования показывают, что их эффективное внедрение способно сократить себестоимость сельхозпродукции на 20-30%, а также увеличить производительность труда в отрасли в два раза", - пояснила Мария Киварина.

Новая платформа

Для решения этой проблемы ученые разработали модель региональной цифровой платформы, внедряемой в Новгородской области, и, что ключевое, уникальную методику оценки ее эффективности. В отличие от упрощенных подходов, она оценивает несколько аспектов: техническую надежность платформы, ее экономическую эффективность, социальный эффект для пользователей и качество управленческих решений на ее основе. Совокупность этих показателей формирует интегральный индекс эффективности. Методика была протестирована на данных Новгородской области за 2024 год. Рассчитанный интегральный индекс составил 0,665, что соответствует среднему уровню эффективности. "Сильными сторонами оказались техническая надежность и управленческая эффективность платформы. Узкими местами стали экономическая эффективность и социальный охват", - отметила Киварина. Это указывает на стабильную работу внедренных сервисов, но необходимость повышения их прямой денежной отдачи и вовлеченности фермеров.

"Главных барьеров, мешающих цифровизации сельского хозяйства, на мой взгляд несколько. Первый - недоверие к цифре и возрастная осторожность. Эти аспекты взаимосвязаны, поскольку у старшего поколения зачастую наблюдается низкая мотивация к освоению новых технологий. Второй - недостаток простых, практических инструкций и кейсов. Прибавьте к этому плохой интернет в сельской местности, а также дефицит времени и ресурсов у фермеров на обучение", - отметила Киварина.

По ее словам, для преодоления этих барьеров необходимо развивать пилотные проекты под ключ - внедрение цифровых решений с гарантированным экономическим эффектом, например, "умные" метеостанции или учет техники, а также обучение на рабочем месте через наставников, а не абстрактные курсы, обучающие навыкам работы на компьютере. "Успех соседа убеждает лучше любых инструкций", - отметила Киварина.

На основании своих расчетов авторы смогли дать предметные рекомендации. Чтобы поднять экономическую эффективность, они, например, предложили дополнить платформу сервисом кредитования или создать систему комиссионных от сделок на цифровой бирже. Платформа позволит не тратить как бюджетные, так и частные инвестиции вслепую, а целенаправленно строить конкурентоспособное сельское хозяйство. Этот опыт смогут перенять и другие российские регионы.