Период пребывания туристов в Смоленской области в новогодние каникулы увеличился на 20%

Загруженность отелей и гостиниц выросла на 10%

СМОЛЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Средняя продолжительность пребывания туристов в период новогодних и рождественских праздников увеличилась в Смоленской области на 20%, загруженность отелей и гостиниц выросла на 10%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

"В этом году средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области увеличилась на 20%, выросла и загруженность отелей и гостиниц - на 10%", - написал Анохин.

По его словам, на новогодних праздниках в регионе побывали более 30 тыс. гостей, многие совместили посещение Смоленска с путешествием в Белоруссию. "Наибольший интерес у туристов был к объектам культурно-исторического наследия. Популярны архитектурные памятники, музейные экспозиции, а также ярмарки изделий ручной работы. Например, особой популярностью пользовалась ярмарка на улице Ленина в Смоленске, где были представлены изделия ремесленников", - отметил губернатор.

Многие приезжавшие, по данным Анохина, побывали в историко-археологическом комплексе "Гнездово" и в селе Талашкино, также интерес вызвали экспозиции Художественной галереи и музея "Смоленская крепость".

По информации пресс-службы облправительства, праздничная программа была организованна на 16 музейных площадках Смоленской области, состоялось более 200 мероприятий и проведено около 570 экскурсий.

"Приятно видеть такой интерес к нашим музеям в праздничные дни. Это подтверждение тому, что Смоленская область становится все более привлекательной для культурного и семейного отдыха. Многообразие мероприятий, которые посетили десятки тысяч человек, показывает, как важно развивать туристический потенциал региона и сохранять наше уникальное наследие для новых поколений", - добавил Анохин.