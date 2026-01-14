В Новокузнецке младенцы могли умереть от несвязанных между собой заболеваний

По словам вирусолога Сергея Нетесова, дополнительным фактором риска является то, что многие дети были недоношенными

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Заболевания, которые обнаружили у умерших младенцев в роддоме Новокузнецка, могли иметь разное происхождение и передались, предположительно, от матерей. Дополнительным фактором риска является то, что многие дети были недоношенными, таким мнением с ТАСС поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

"Причина может быть не общая для всех случаев. Для одних детей - одна, а для других - другие. Это будет понятно по результатам эпидемиологического расследования. И я скажу, что на самом деле, здесь могут быть и случаи не пренебрежения, а недосмотра или недооценки, поскольку дети-то почти все недоношенные. Это могло произойти и из-за того, что будущие мамы уже были инфицированы. И у них были инфекции, которые и передались плодам, в результате чего дети были инфицированы еще в утробе, потому и родились недоношенным", - сказал собеседник агентства.

Нетесов пояснил, что, исходя из информации в открытых источниках, роженицы начали поступать в медучреждение в начале декабря. "Родившиеся дети были недоношенными, а такие младенцы выдерживаются в кювезах для новорожденных довольно долго. Если инфекция получена в утробе матери, то угроза жизни для этих детей была в самом начале", - уточнил Нетесов.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ были опубликованы данные из медицинских карт погибших детей. Во многих из них был указан диагноз "врожденная пневмония", однако, по словам вирусолога, такой диагноз является предварительным. "Когда становится окончательный диагноз, то указывают конкретный возбудитель инфекции, а здесь возбудитель пока не указан. Пневмония - первичный диагноз, который ставится до получения результатов лабораторной диагностики", - добавил эксперт.