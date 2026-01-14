В Швейцарии украинского беженца - владельца Porsche обязали вернуть соцвыплаты

Мужчина должен вернуть государству социальную помощь в размере более 67,3 тыс. франков

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Проживающий в швейцарском кантоне Во беженец с Украины должен вернуть государству социальную помощь в размере более 67,3 тыс. франков ($84,1 тыс.) из-за несоответствия образа жизни заявленным доходам. Мужчина оказался владельцем Porsche Cayenne и активно путешествовал по Европе, сообщила швейцарская газета 24 heures.

По ее информации, речь идет о сорокалетнем мужчине, прибывшем в Швейцарию летом 2022 года и получившем специальный статус S для беженцев с Украины. Спустя два года департамент социального обеспечения кантона Во начал в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблении социальной помощью и сокрытии финансовых средств. Оно показало, что на момент получения выплат украинец не только владел роскошным автомобилем Porsche Cayenne стоимостью около 37,5 тыс. франков ($46,8 тыс.), но и активно путешествовал по странам Западной Европы, тратя при этом значительные средства, поступавшие на его счета.

В результате местный суд постановил прекратить выплату социальной помощи с мая 2025 года, а также обязать украинца вернуть выплаченные ему государством средства. Мужчина подал апелляцию на оба решения, уточняет газета.

С ноября 2025 года власти Швейцарии приняли решение предоставлять защитный статус S, дающий право на пребывание в конфедерации и получение помощи от государства только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали на территориях, охваченных боевыми действиями. В правительстве также продлили действие статуса защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2027 года вслед за соответствующим решением Евросоюза.

Введенный Берном в марте 2022 года статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу с разрешения кантональных властей. Дети украинских граждан со статусом S могут получать в Швейцарии образование. Согласно данным за 22 декабря 2025 года, в конфедерации проживают более 71 тыс. украинцев со статусом защиты S.