В Петропавловске-Камчатском остановили движение пассажирского транспорта

Такое решение приняли из-за сложной дорожной обстановки, вызванной циклоном

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском полностью остановлено из-за сложной дорожной обстановки, вызванной циклоном. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

"В связи с комплексом неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном, сложной дорожной обстановкой в Петропавловске-Камчатском движение пассажирского транспорта на сегодня остановлено полностью", - говорится в сообщении.

По данным администрации, по нескольким направлениям будут работать вахтовки и служебный автопарк, маршруты корректируются.

По данным центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, к берегам Камчатки подходит новый циклон. 15 и 16 января ожидается восточный ветер 25-38 м/с, сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском и Усть-Большерецком округах.