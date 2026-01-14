В Смоленской области планируют начать ремонт 12 больниц в 2026 году

Планируется также провести ремонт в 18 образовательных учреждениях и продолжить строительство детских садов

СМОЛЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Ремонтные работы в 12 медицинских учреждениях Смоленской области планируют начать в 2026 году, кроме того, новое приемное отделение построят для областной клинической больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин по итогам заседания регионального строительного штаба.

"В этом году планируем начать ремонтные работы на 12 объектах здравоохранения: в больницах города Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Ярцевского, Дорогобужского муниципальных округов. В 2026 году будет построено новое приемное отделение в Смоленской областной клинической больнице", - сообщил он.

По информации Анохина, в 2026 году необходимо завершить строительство нового корпуса детской областной больницы и психиатрической больницы в Смоленске, которое ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Также планируется провести ремонт в 18 образовательных учреждениях и продолжить строительство детских садов. "В 2026 году продолжим строительство детских садов на Краснинском шоссе в Смоленске, в поселке Миловидово, а также школы в селе Печерск Смоленского муниципального округа", - отметил Анохин.

Губернатор добавил, что в регионе планируется построить три малоэтажных жилых комплекса в Гагаринском, Ельнинском и Смоленском муниципальных округах, приобрести 14 квартир для работников АПК в Починковском муниципальном округе. В 2026 году в Смоленске начнутся масштабные дорожные работы - особое внимание уделят ремонту улицы Кашена и площади Желябова.