В Max назвали фейком анонимную информацию о взломе нацмессенджера

Платформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, отметили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Информация из анонимного источника о якобы взломе национального мессенджера Max является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"Информация из анонимного источника - очередной фейк", - рассказали ТАСС в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

Там уточнили, что специалисты центра безопасности Мах проверили сообщение и отмечают, что платоформа не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon, и все данные нацмессенджера хранятся только на российских серверах. Кроме того, Мах не использует метод хэширования паролей Bcrypt, анализ логов не выявил подозрительной активности, а также обращения в программу BugBounty Мах по данному вопросу также отсутствуют.

В пресс-службе также подчеркнули, что информация о пользователе, которая была выложена анонимами в качестве доказательства, не имеет отношения к Мах. "Мах не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. Также в Мах нет username и "уровней аккаунта", поскольку мессенджер не маркирует пользователей по "уровням", - добавили в пресс-службе.

"Данные пользователей Мах надежно защищены", - заключили в пресс-службе платформы.

Ранее в Telegram-каналах начала распространяться информация о якобы полном взломе Max. Анонимные хакеры заявили о том, что произошла утечка данных более 15 млн человек.