Эксперт Серебренникова: выживаемость недоношенных детей не превышает 30%

Шанс выжить у рожденных на 22-24 неделе детей составляет всего 1%, рассказала руководитель акушерского стационара Областного перинатального центра Новосибирской областной больницы

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Недоношенность остается главной причиной ранней детской смертности - на нее приходится около 70% случаев гибели новорожденных и более трети смертей на первом году жизни. Шансы выжить у детей, рожденных на сроке 22-24 недели, составляют всего 1%, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, руководитель акушерского стационара Областного перинатального центра Новосибирской областной больницы Елена Серебренникова, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что девять новорожденных детей, умерших в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, были недоношенными.

"Преждевременные роды являются причиной неонатальной смертности в 70% случаев, младенческой смертности - в 36%, отдаленных неврологических последствий у детей - в 25-50% случаев. Среди младенцев, рожденных на сроке 22-24 недели, смертность в течение нескольких недель составляет 97-98%, и только 1% выживает без нарушений развития нервной системы", - сказала она.

Врач пояснила, что преждевременные роды часто провоцирует внутриутробная инфекция, вызванная собственной микрофлорой женщины, которая обостряется из-за естественного снижения иммунитета во время беременности. По ее словам, в таких случаях дети появляются на свет на сроке 22-25 недель вместо положенных 40, с экстремально низкой массой тела - всего 500-600 граммов. "У такого ребенка практически нет иммунитета, только зачатки всех органов. Если он родился из инфицированной матки, у него реализуется эта инфекция. Возможно, доношенный ребенок справился бы с этой маминой инфекцией, но глубоко недоношенному расти и зреть нужно еще минимум 15 недель", - отметила врач.

"Каждая десятая пациентка с преждевременными родами имеет признаки внутриамниотического воспаления (воспаление плодного пузыря и околоплодных вод - прим. ТАСС), которое в большинстве случаев протекает без явных симптомов", - добавила Серебренникова.

О ситуации в роддоме

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого задержаны главврач и завотделением реанимации.