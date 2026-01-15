Зарегистрирована тест-система для выявления Эболы в реальном времени

Роспотребнадзор сообщил, что результат анализа можно получить менее чем за час

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени. Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-EBOV" предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить менее чем за час - гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что быстрое выявление инфекции является ключевым фактором для эффективного контроля и предотвращения вспышек заболевания.

Разработка тест-системы проводилась в рамках государственной программы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы, что подчеркивает важность исследований в области вирусных инфекций.

Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола - особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.