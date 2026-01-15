Пропавшего в Люберцах мужчину нашли

Его доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. 53-летний мужчина, раннее пропавший в Люберцах, найден и доставлен в больницу города Дзержинский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого отряда "ЛизаАлерт".

"Пропавший был доставлен в больницу города Дзержинский, где и находится в данный момент", - говорится в сообщении.

В отряде уточнили, что одна из поисковых групп встретила сотрудников железнодорожной станции Овражки, которые сообщили, что 10 января видели Владимира на станции. Они вызвали ему скорую помощь, которая доставила пропавшего в больницу.

В "ЛизаАлерт" добавили, что ранее поисковики звонили в эту больницу, однако не получили информации о госпитализации мужчины. Но после получения информации от работников станции, сотрудники полиции вновь позвонили в медучреждение, где им подтвердили местонахождение пропавшего.

Ранее поисковики сообщали, что 53-летний мужчина пропал в подмосковных Люберцах, где находился в зимнем лагере, куда приезжал кататься на лыжах с друзьями.