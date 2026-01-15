Коммерческие батутные центры предложили запретить

По данным Общественного совета при Роспотребнадзоре, существует прямая корреляция между открытием таких аттракционов и ростом числа обращений в стационары

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает запретить деятельность коммерческих надувных аттракционов, в том числе - батутных центров. Это следует из протокола заочного заседания Совета, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе, батутных центров", - говорится в документе.

Причиной такого предложения называются изменения в структуре детского травматизма: по данным Совета, существует прямая корреляция между открытием батутных парков и ростом числа обращений в стационары.

"Медицинское сообщество однозначно квалифицирует батуты как оборудование повышенной опасности, использование которого в рекреационных целях должно быть прекращено. Педиатры настаивают на том, что «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения не существует, и текущие данные свидетельствуют о том, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма", - указано в документе.

В Совете отметили, что анализ судебных решений показывает: правоохранительная система реагирует на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления, но это не предотвращает новые трагедии.