ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Коммерческие батутные центры предложили запретить

По данным Общественного совета при Роспотребнадзоре, существует прямая корреляция между открытием таких аттракционов и ростом числа обращений в стационары
Редакция сайта ТАСС
00:40

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает запретить деятельность коммерческих надувных аттракционов, в том числе - батутных центров. Это следует из протокола заочного заседания Совета, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе, батутных центров", - говорится в документе.

Причиной такого предложения называются изменения в структуре детского травматизма: по данным Совета, существует прямая корреляция между открытием батутных парков и ростом числа обращений в стационары.

"Медицинское сообщество однозначно квалифицирует батуты как оборудование повышенной опасности, использование которого в рекреационных целях должно быть прекращено. Педиатры настаивают на том, что «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения не существует, и текущие данные свидетельствуют о том, что даже наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма", - указано в документе.

В Совете отметили, что анализ судебных решений показывает: правоохранительная система реагирует на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления, но это не предотвращает новые трагедии. 

Россия