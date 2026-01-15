Бастрыкин: подростков для совершения диверсий в РФ вербуют из-за границы

Несовершеннолетним обещают вознаграждение, которое многие не получают, отметил председатель Следственного комитета

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вербовка подростков для совершения диверсий на транспорте в РФ осуществляется из-за рубежа, им обещают вознаграждение, которое многие не получают. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"Вербовкой таких несовершеннолетних занимаются, как правило, из-за рубежа. Злоумышленники совершали нападения на объекты инфраструктуры в основном за обещанное им материальное вознаграждение", - сказал он. При этом, по словам главы СК, многие исполнители не получали деньги вовсе либо реально полученная сумма была мизерной.

Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет РФ проводит масштабную профилактическую работу в целях предотвращения вовлечения школьников в диверсии и теракты. "В целях предотвращения вовлечения школьников в террористическую и диверсионную деятельность сотрудниками ведомства проводится масштабная профилактическая работа. Через средства массовой информации и социальные сети несовершеннолетним разъясняется опасность общения с незнакомцами в интернете", - сказал он.

Бастрыкин добавил, что офицеры СК России посещают образовательные учреждения и детско-подростковые организации, рассказывают об ответственности за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, демонстрируют профилактические видеоролики.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.