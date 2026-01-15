Бастрыкин назвал своевременным ужесточение мер за склонение детей к диверсиям

Такая тема широко обсуждалась в обществе, отметил председатель Следственного комитета

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал своевременной мерой ужесточение ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы, за склонение подростков к диверсиям.

"Подобные изменения законодательства очень своевременны", - сказал он в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования СК РФ.

Он уточнил, что тема диверсий и терактов, которые совершают подростки на транспорте, широко обсуждалась в обществе. "И в итоге был принят закон, ужесточающий ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или иное вовлечение несовершеннолетнего лица в диверсионную и террористическую деятельность, а также подготовку несовершеннолетнего лица в целях совершения преступлений диверсионной и террористической направленности", - напомнил Бастрыкин.

17 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии, в том числе вводящий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Закон дополнил статью 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), предусматривающую ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такое преступление может последовать пожизненное лишение свободы или наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Внесены изменения и в статью 205.1 о содействии террористической деятельности. За совершение такого деяния грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Также, согласно подписанному закону, до 14 лет снижен возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание, дополнен участием в диверсионном сообществе.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.