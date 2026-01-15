Депутат Останина: подбор кадров для роддомов должен быть на особом контроле

Обязательно знание психологии общения с женщинами-роженицами, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Система формирования кадров в родильных домах должна находиться на особом контроле, а медицинские работники - иметь профессиональное образование и знать психологию общения с роженицами. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Система формирования кадров в роддомах должна быть на особом контроле. Кроме профессионального образования, обязательное знание психологии общения с женщинами-роженицами. В условиях дефицита кадров такая система отсутствует", - сказала Останина.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме № 1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 отстранили от должности. Сейчас он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).