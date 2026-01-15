На Камчатке объявили лавинную опасность до 18 января

Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 18 января. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 16 по 18 января по горным территориям Вилючинского городского округа, Елизовского района, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов - лавиноопасно", - рассказали в учреждении.

Очередной циклон принес на полуостров метель и штормовой ветер. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Лавинная опасность объявлена также в Петропавловске-Камчатском.