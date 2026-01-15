Эксперт Козловская: слово "ок" нельзя использовать в сочинениях ЕГЭ

Этот жанр подразумевает монологическое высказывание, пояснила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заимствованные слова "окей" и "ок" нельзя использовать в сочинениях ЕГЭ, так как этот жанр подразумевает монологическое высказывание. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

"Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ - монолог, в котором никаким "океям" и "окам" не место. Трудно даже представить себе сочинение с этими словами", - сказала она.

Эксперт добавила, что в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова омонимы "окей" - частица, выражающая согласие, и "окей" в функции сказуемого даны без помет. Слова "ок" в словаре нет, подчеркнула она. Также, в Толковом словаре государственного русского языка, который размещен на сайте СПбГУ, нет ни слова "окей", ни "ок".

"Но и у частицы, и у сказуемого есть русские аналоги "да" и "хорошо". На просьбу "Сделаешь это для меня?" можно ответить русским словом "да", а в функции сказуемого можно использовать русские слова "хорошо", "отлично": "У меня все отлично", - сказала профессор.